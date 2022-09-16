CHP'li Haluk Pekşen yaşamını yitirdi
CHP Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, yaşamını yitirdi.
CHP Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, geçen ay zatürre teşhisi ile Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Haluk Pekşen'in vefat ettiğini duyurdu.
Torun, Pekşen'in yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
"25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun"
25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü.— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) September 16, 2022
Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
Mekanı cennet olsun.?? pic.twitter.com/iLV4Jun6e6
KILIÇDAROĞLU DA MESAJ PAYLAŞTI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından "25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.
25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 16, 2022
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