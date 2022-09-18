Haluk Pekşen'in gerçek ölüm sebebi ne? Pekşen'in hastalığı ne olarak biliniyordu?

18 Eylül 2022 Pazar, 11:36

CHP'li Haluk Pekşen'in cuma günü gelen ölüm haberi, siyaset dünyasında derin üzüntü yaratırken, Pekşen'in ölüm sebebiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündem yarattı. Pekşen'in koronavirüs aşısı yüzünden öldüğü iddialarına tepki gösteren Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Haluk Pekşen'in hayatını kaybetmesinin gerçek sebebini açıkladı. İşte, merak edilenler...

HALUK PEKŞEN'İN GERÇEK ÖLÜM SEBEBİ NE?



Eski CHP’li vekil Haluk Pekşen’in Bodrum ve Ankara’daki iki ayrı hastanede bir ayı bulan yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından Covid-19 aşısı üzerinden tartışma açıldı. Ancak Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Pekşen’in, balık kılçığının yemek borusunu yırtmasıyla başlayan süreç nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.



Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Esin Davutoğlu Şenol’un paylaşımları şu şekilde:

“Öncelikle değerli milletvekili Haluk Pekşen’in acı kaybı için ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyor ve üzüntülerimi bildiriyorum. Dün kendisinin ölümüne ilişkin gayet ciddi haber siteleri dahil ölümcül bir yanlış bilgi paylaştı.

Bir hekim olarak izlendiği ilk tanı aldığı hastaneye ulaşıp hastalık sürecine dair bilgi aldım. Haberle ilgili tek doğru cümle kalp zarı iltihabı – perikardit olduğuydu. Aşı ile hiç ilişkisi yoktu. Yemek borusuna kaçan yabancı cisim (balık kulçığı) yemek borusunu yırtmış ve kalbin de içinde bulunduğu ana boşluk mediastene açılınca perikardit ve bu nedenle yoğun bakım ve sonrası talihsiz süreç…”

PEKŞEN'İN HASTALIĞI NE OLARAK BİLİNİYORDU?



14 Ağustos'ta medyaya düşen haberlere göre, Pekşen'in 14 Ağustos 2022 tarihinden itibaren zatürre teşhisi ile alakalı tedavi görmekte olduğu biliniyordu.

Esin Davutoğlu Şenol'un paylaşımının yanı sıra Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu da Pekşen'in ölüm sebebibe ilişkin şu açıklamaya yaptı:

''Doğru bilgi; Balık yerken kılçık yemek borusunu delip kalp zarina giriyor. enfeksiyon kapıyor. Kana yayiliyor. Bodrum’da kaldırıldığı hstnede durum farkedilmiyor. Ankara’ya getirildiğinde ise çok geç kalınıyor. Çok üzüldüm. Allah rahmet eğlesin.''