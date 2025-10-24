Eski CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu, CHP Tunceli İl Kongresi’nde delege seçimlerine 'müdahale' iddialarını yalanladı

CHP Tunceli 39. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığı görevini Berkay Gündoğan’a devreden Kemal Özcan, kongre öncesinde yaptığı açıklamada, “Delege seçimlerine dışarıdan müdahaleler oldu, bazı eski milletvekilleri bu süreçte etkili olmaya çalıştı” demişti. CHP 27. Dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, kongreye gölge düşürmemek için açıklamasını gecikmeli yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"CHP Tunceli İl Başkanlığı, ilçe başkanlıkları ve delegasyon süreçlerine hiçbir şekilde müdahalem olmamıştır. Partililerimiz, partimizin geleneklerine uygun biçimde ve tamamen kendi özgür iradeleriyle delegelerini belirlemişlerdir. Bu süreçte herhangi bir yönlendirme, baskı ya da müdahale söz konusu değildir.”

Partinin demokratik işleyişine her zaman saygı duyduğunu vurgulayan Şaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkesi, demokratik işleyiş ve örgüt iradesine saygıdır. Bu ilkenin bir neferi olarak bugüne kadar partimizin iç işleyişine dışarıdan herhangi bir müdahaleyi doğru bulmadım, bundan sonra da asla doğru bulmam” ifadelerini kullandı.

"Kirvesi Mehmet Ağar" şeklindeki iddiaları da yanıtlayan Şaroğlu, bu iddiaların maksatlı ve yıpratma amacı taşıyan söylemler olduğunu belirtti.

Parti içi tartışmaların CHP’nin birlik ve bütünlüğüne zarar verdiğini kaydeden Şaroğlu, "Tüm partililerimizi, kişisel tartışmalardan uzak durmaya, partimizin ortak hedefi olan iktidar mücadelesine odaklanmaya davet ediyorum. Bu vesileyle CHP Tunceli İl Başkanlığı görevine seçilen Berkay Gündoğan ve yönetimine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.