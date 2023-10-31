Eski Cumhurbaşkanı Sezer, Eskişehir'de balmumu müzesini gezdi

Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Eskişehir'de kendi heykelinin de bulunduğu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:21
Eski Cumhurbaşkanı Sezer, Eskişehir'de balmumu müzesini gezdi
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?Eskişehir'de düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katılan 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde kendi heykelinin de bulunduğu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşlik ettiği Sezer, müzedeki eserleri dikkatle inceledi. Müzeyi ilk defa gezdiğini belirten Sezer, eserleri çok beğendiğini söyleyerek, Büyükerşen'e teşekkür etti.

Büyükerşen de Sezer'i, Eskişehir'de ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, nazik ziyaret için teşekkür etti.

Sezer ve Büyükerşen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykelinin yanında fotoğraf çekildi.


Ahmet Necdet Sezer Yılmaz Büyükerşen

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