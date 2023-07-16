Yılmaz Büyükerşen'den 'ÖTV' çağrısı: Yerel yönetimler muaf tutulsun

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, akaryakıta gelen dev ÖTV zammı sonrası "yerel yönetimler toplu taşımada ÖTV’den muaf tutulsun" çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2023 - 10:36
Yılmaz Büyükerşen'den 'ÖTV' çağrısı: Yerel yönetimler muaf tutulsun
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, akaryakıta gelen yüksek ÖTV zammıyla ilgili çağrı yaptı. 

Yüksek oranlı zam sonrası hiçbir belediyenin ulaşım fiyatlarının artmasını engelleyemeyeceğine işaret eden Büyükerşen, yerel yönetimlerin toplu taşımada ÖTV'den muaf tutulması çağrısında bulundu. 

Büyükerşen'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeleri şöyle:

"Resmi Gazete yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinin ÖTV'si litre başına 5 TL arttı.

Döviz kurlarındaki yükseliş başta olmak üzere akaryakıta gelen bu zam ve personel maliyetlerindeki artışlar sonucu toplu taşımada maliyetlerimiz inanılmaz derecede yükselmiş durumda.

Bu işin A partisi, B partisi yok. Hiç bir belediye bu maliyetler karşısında direnemez. Aracı olmayan orta gelirli ve dar gelirli yurttaşlarımız ile aracı olup da bundan sonra binerken 2 kez düşünecek vatandaşlarımız göz önünde bulundurularak yerel yönetimler toplu taşımada ÖTV’den muaf tutulmalıdır."



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