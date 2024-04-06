Eski danışmanı Murat İde'den Meral Akşener'in 'hırsız' çıkışına sert tepki: 'Bu hırsızlığa niye ortak oldun...'

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'hırsız' açıklaması gündem oldu. Eski danışmanı Murat İde'den Akşener'e tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 15:19
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Sandıkta eriyen İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin merkez belediyesini kazandığı tek yer olan Nevşehir’e gitti. 

Belediye başkanlığını ziyaret eden Akşener, başkan Rasim Arı ile bir araya geldi. Akşener daha sonra belediye meydanında düzenlenen iftara katıldı.

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Meral Akşener “Şimdi ben milletvekillerimizle ve divanımızla yaptığımız bir toplantının ardından geliyorum buraya. Seçim sonuçlarını bir şekilde değerlendirdik. Oy oranına baktığımızda üzülüyoruz. Ama aldığımız yerlere de baktığımızda sevinçten uçuyoruz” diye konuştu.

"SEÇİLMESİNE VESİLE OLDUĞUMUZ KİŞİLERİN HIRSIZ OLDUĞUNU ANLADIĞIMIZDA..."

Akşener, daha sonra belediye meydanında düzenlenen iftara katıldı.

Akşener "Dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Akşener'in söz konusu çıkışı sosyal medyada da gündem oldu. Akşener'in bu açıklamasıyla kimi ve kimleri kastettiği tartışıldı.

AKŞENER'İN ESKİ DANIŞMANINDAN SERT TEPKİ

İYİ Parti liderinin sözlerine bir tepki de eski danışman Murat İde'den geldi.

TGRT canlı yayınına katılan İde, Akşener'in çıkışını eleştirdi.

İde, "5 yıl ne kadar kıymetli, dürüst olduklarına anlattığınız belediye başkanlarına bugün 'hırsız' diyorsanız millet de size 'Bu hırsızlığa niye ortak oldun!' diye sorar" dedi.


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