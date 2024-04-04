İYİ Parti GİK Üyesi Ahmet Zeki Üçok'tan Meral Akşener'e: 'Sizi affetmiyoruz'
İYİ Parti GİK Üyesi Ahmet Zeki Üçok, yerel seçimlerdeki başarısızlığın sorumlusunun Meral Akşener ve parti yöneticileri olduğunu belirterek, "Sizleri affetmiyoruz" dedi.
İttifak çağrılarına karşın 31 Mart Yerel Seçimleri'ne 'hür ve müstakil' girme kararı alan ve seçim sürecinde muhalefetin çok sert eleştirilmesi nedeniyle üst düzey istifaların ve eleştirilerin yaşandığı İYİ Parti'de sular duurlmuyor.
İstenile sonucun elde edilemediği seçimin ardından Genel Başkan Meral Akşener, "seçimli olağanüstü kurultay kararı"nı duyurdu
"SON 50 YILIN EN BÜYÜK BAŞARISINA ORTAK OLMAMIZA ENGEL OLDULAR"
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Ahmet Zeki Üçok da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Akşener ve parti yöneticileri sert bir dille eleştirdi:
“İYİ Parti başkan ve yöneticileri; uyguladığınız yanlış seçim stratejileri, kullandığınız yanlış seçim söylemleri, son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. sizleri affetmiyoruz.”
İYİ PARTİ— Dr.Ahmet Zeki Üçok (@ucokahmetzeki) April 3, 2024
BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİ;
UYGULADIĞINIZ YANLIŞ SEÇİM STRATEJİLERİ,
KULLANDIĞINIZ YANLIŞ SEÇİM SÖYLEMLERİ,
SON ELLİ YILIN
EN BÜYÜK BAŞARISINA,
EN BÜYÜK SEVİNCİNE,
ORTAK OLMAMIZA ENGEL OLDU.
SİZLERİ AFFETMİYORUZ… pic.twitter.com/svy0fwVoMk
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