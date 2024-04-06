Meral Akşener'in 'hırsız' açıklaması gündem oldu: 'Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin birer hırsız olduğunu anladığımızda...'
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin seçimde kazandığı tek il olan Nevşehir’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, “Seçim sonuçlarını bir şekilde değerlendirdik. Oy oranına baktığımızda üzülüyoruz" dedi. Akşener'in 'hırsız' çıkışı ise dikkat çekti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin merkez belediyesini kazandığı tek yer olan Nevşehir’e gitti.
Belediye Başkanlığını ziyaret eden Akşener, Başkan Rasim Arı ile bir araya geldi. Akşener daha sonra belediye meydanında düzenlenen iftara katıldı.
Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Meral Akşener “Şimdi ben milletvekillerimizle ve divanımızla yaptığımız bir toplantının ardından geliyorum buraya. Seçim sonuçlarını bir şekilde değerlendirdik. Oy oranına baktığımızda üzülüyoruz. Ama aldığımız yerlere de baktığımızda sevinçten uçuyoruz” diye konuştu.
"SEÇİLMESİNE VESİLE OLDUĞUMUZ KİŞİLERİN HIRSIZ OLDUĞUNU ANLADIĞIMIZDA..."
Akşener, daha sonra belediye meydanında düzenlenen iftara katıldı.
Akşener "Dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.
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