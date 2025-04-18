Yayınlanma: 18.04.2025 - 21:19

Güncelleme: 18.04.2025 - 21:19

Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un neden gözaltına aldığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt kimdir? Çetin Bozkurt neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılar...

ÇETİN BOZKURT KİMDİR?

Çetin Bozkurt, 1967 yılında Zonguldak'ta doğdu. Bozkurt, Anadolu Üniversitesi Mahalli İdareler Bölümü'nü bitirdi.

Bozkurt, 2018 yılında belediye başkan yardımcılığı görevindeyken emekli oldu.

2019'daki Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den Devrek Belediye Başkanı seçildi.

ÇETİN BOZKURT'UN ÖZEL HAYATI...

Çetin Bozkurt, evli ve iki çocuk babasıdır.

ÇETİN BOZKURT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Devrek'in önceki dönem belediye başkanı CHP'li Çetin Bozkurt ve 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yavuzyılmaz, "Değerli başkanımıza suç uydurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu gözaltıların siyasi saiklerle yapıldığını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.