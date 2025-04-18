Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 2 kişi tutuklandı

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik 'usulsüzlük' iddiası ile gerçekleştirilen operasyonda, görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve organizasyon şirketi yetkilisi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 2 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 19:56

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz kasım ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı.

'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen kişilere yönelik operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personeli S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan kişilerden görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halise B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı.

Belediye Başkan Yardımcısı A.B., belediye personeli S.K. ve B.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 


Etiketler: #Kemalpaşa #organizasyon şirketi #tutuklama

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