Beykoz Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Beykoz Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 15:31

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Gül, savcılık makamında verdiği ifadesinin ardından "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Mahkeme Fidan Gül'ün üzerine atılı olan suçtan tutuklanmasına karar verdi.



Etiketler: #Fidan Gül #BEYKOZ BELEDiyesi

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