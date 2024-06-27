Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 27.06.2024 - 18:01

Güncelleme: 27.06.2024 - 18:01

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış (86) memleketi Düzce’nin Akçakoca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için ilk olarak Meclis Şeref Kapısı önünde tören düzenlendi. TBMM’deki törenin ardından Yakış’ın cenazesi kara yoluyla Düzce'nin Akçakoca ilçesine getirildi.

2002'de Düzce'den milletvekili seçilen, 19 Kasım 2002 ile 14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Yakış için Çuhallı Çarşı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yaşar Yakış’ın eşi Margret Yakış ile yakınları caminin avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile siyasi partilerin temsilcileri, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde Yakış’ın kızı Ayşe Başak, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yaşar Yakış’ın cenazesi, Osmaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.