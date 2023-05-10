Eski Emniyet Müdürü Avcı'dan Ali Yeşildağ açıklaması: Bu kirle bu ülke yönetilemez

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:11

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:14

Sedat Peker ve Muhammed Yakut'un hükümetle ilgili iddiaları henüz soruşturulmamışken şimdi de Erdoğan'ın cezaevindeyken korumalığını yapan Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın iddiaları gündeme oturdu. Cumhuriyet TV'ye konuşan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı iddiaların arkasının geleceğini, hatta soruşturma başlarsa çok daha fazla konunun açığa çıkacağını söyledi.

İktidara ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddiaların artabileceğini belirten Avcı, "Satır aralarından aldığımız bilgilere göre bu insanlar daha önce bildikleri yolsuzluklar hakkında şikayette bulunmuşlar. Ama kale alınmamışlar. Bu insanlar birçok şeyi göze alarak başlamışlar. Geri adım atacaklarını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ANLATILANLARIN FEVKİNDE BAŞKA ŞEYLER DE ANLATABİLİRLER"

Ali Yeşildağ gibi isimlerin engellenemeyeceğini söyleyen Avcı, "Konuşacaklar, hatta 10 katını konuşacaklar. Şimdi daha somut olanları anlatıyorlar. Belki daha az bildikleri, araştırılırsa delil bulunacak konuları da anlatacaklar" dedi. Bu isimlerin 20-30 yıldır işin içide olduğunu, unuttukları çok konunun olabileceğini belirten Avcı, "Bu insanlar yer altı aleminde bugünkü insanlar değil. Hepsinin belli bir geçmişi var ve Ak Parti'nin geldiği günden beri yakın diyalogları var. Bu insanlar ciddi şekilde dinlenirse anlatılanların fevkinde çok başka şeyler daha anlatabilirler" diye konuştu.

"MUTLAKA BELGE BULUNUR, YOK EDİLEMEZ"

Bahsi geçen bu denli büyük ihalelerin evrakının yok edilemeyeceğini dile getiren Avcı, "Evrak bulmak mümkün, yok edilemez bunlar. Firmaların ödemelerinde de belge bulunur. Bu kadar parayı çuvala koyup taşıyamazsınız. Mutlaka bankacılık kullanılacak. Her ne kadar gizli yöntemler kullansalar da, yurt dışı kaynakları kullansalar da mutlaka belge bulunur. Bu kadar büyük olaylar saklanamaz. Devletin ciddi tavır alması lazım" ifadelerini kullandı.