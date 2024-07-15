Eski HDP'li başkanın kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2014 yılında HDP'den ilçe belediye başkanı seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi Mahmut Bilgin, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 20:43
Eski HDP'li başkanın kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
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Alınan bilgilere göre, Dicle ilçesi kırsal Yokuşlu Mahallesi'nde Mahmut Bilgin (40) kamyonuyla seyrederken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bilgin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Dicle Devlet Hastanesi'nden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bilgin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mahmut Bilgin'in 2014 yılında HDP'den ilçe belediye başkanı seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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