Eski HDP'li başkan tutuklandı
Muğla'da terör örgütüne para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Marmaris eski İlçe Başkanı Abdullah İpekli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015'te HDP Marmaris ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan Abdullah İpekli'nin yönlendirmesiyle Marmaris'ten Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini, buradan da yasa dışı yollarla Suriye’nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek terör örgütüne katıldığını öne sürdü.
Şüpheli, ifadesinde "Abdullah İpekli'nin Muğla'da 2015’te örgüte müzahir kişilerden sözde 'vergi' adı altında para toplayıp finans sağladığını" iddia etti.
Zanlının iddialarının ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik birimleri, Abdullah İpekli ile ilgili araştırma yaptı, Mali Suçları Araştırma Kurulunca hazırlanan raporu inceledi.
Terör örgütüne para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah İpekli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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