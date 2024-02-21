Aralarında eski HDP milletvekilinin de bulunduğu 15 kişiye hapis cezası verildi

Mardin’de 2014 yılında, HDP’li siyasetçiler hakkında ’örgüt üyesi olmak’ suçlamasıyla açılan KCK davasının karar duruşmasında 15 sanığa ceza verildi.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:26
Aralarında eski HDP milletvekilinin de bulunduğu 15 kişiye hapis cezası verildi
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Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada avukatlar hazır bulunurken, sanıklar ise katılmadı. Savcı, sanıkların Mardin’de PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten KCK/TM’ye bağlı sözde kent meclisi içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüklerini ve KCK tarafından verilen talimatlar doğrultusunda bir kısım eylemlere katıldıklarını, bu eylemlerin neler olduğunun dosyada delilleriyle mevcut olduğunu belirtti.

Avukatların savunmasından sonra kararını açıklayan mahkeme, aralarında eski HDP Milletvekili Gülser Yıldırım’ın da bulunduğu 15 kişiye, örgüt üyeliğinden hapis cezası verdi.

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