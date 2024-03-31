Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı

AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah erken saatlerde eşi Hamdiye Soylu ile birlikte oyunu kullandı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:59
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AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Dobruca Ortaokulu’nda kullandı.

Eşi Hamdiye Soylu ile birlikte sabah erken saatlerde okula gelen Soylu, yurttaşlarla selamlaşarak oyunu 1104 nolu sandıkta kullandı.


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