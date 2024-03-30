Yerel seçimlerde siyasilerin nerede oy kullanacakları belli oldu
Yerel Seçimlerde siyasilerin sandığa gidecekleri adresler belli oldu.
Türkiye, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Mahali İdareler Genel Seçimine hazırlanırken siyasi liderlerinin nerede oy kullanacakları belli oldu. ,
Siyasilerin sandığa gidecekleri yerler ise şu şekilde:
“AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart’ta da İstanbul’da olacak, oyunu Üsküdar’da kullanacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda sandığa gidecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullanacak.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, oyunu Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullanacak.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kağıthane İmece İlkokulu’nda sandığa gidecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok Karargahtepe mahallesinde bulunan Kocatepe İlkokulu’nda oy kullanacak.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Dr. Binnaz Ege - Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi’nde oy kullanacak.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara’da Çankaya Lisesi’nde oy kullanacak.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent’teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu’nda oy kullanacak.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullanacak.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ankara’da Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi’nde oy kullanacak.
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara’da TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu’nda işlemini gerçekleştirecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara’da Anıttepe Ortaokulu’nda kullanacak."
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