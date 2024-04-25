Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'de yerel seçim hezimetinin ardından yeniden kabinede ya da üst düzey bir göreve getirilip getirilmeyeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 19:04
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son zamanlarda katıldığı GDH TV adlı Youtube kanalında gazetecilere yönelik söylediği sözler ile gündeme gelmişti. Aralarında Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in de bulunduğu gazetecileri hedef alarak, "Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil" ifadelerini kullanmıştı.

Soylu hakkında, seçimin ardından kamuoyunda kabinede yeniden bakan olacağı ya da üst düzey bir görevlendirilme yapılacağı iddiası vardı. Soylu o iddialara yanıt verdi.

"PARTİMİZ DEĞERLENDİRMELERİNİ YAPIYOR"

Sözcü'de Can Bursalı'ya konuşan Süleyman Soylu, yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

- Yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanı'yla görüşüp sunum yaptığınız, yakın gelecekte kabinede olmasa bile önemli bir pozisyonda göreve başlayacağınız iddia ediliyor...

Süleyman Soylu: Umreden geldikten sonra yaptığımız nezaket ziyaretinin dışında bu bilgiler maalesef doğru değil.

- Maalesef vurgusunu neden yaptınız?

Süleyman Soylu: Size yönelik söyledim. Görüşme için maalesef demek Cumhurbaşkanı nezdinde nezaketsizlik olur.

- Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgiler mi doğru değil yoksa aktif göreve başlayacağınız iddiasını mı yalanlıyorsunuz?

Süleyman Soylu: Partimiz, tüm kurullarıyla değerlendirmelerini yapıyor. Biz de seçimle ilgili katkıda bulunmak üzere fikrimizi söyledik. Hepsi bu. Bu toplantıda Cumhurbaşkanımız yoktu.


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