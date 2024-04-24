Süleyman Soylu, yazarımız Murat Ağırel'i hedef aldı: 'Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:51

Güncelleme: 24.04.2024 - 13:55

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 yıllık görev süresinin ardından sessizliğini bozarak çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

GDH TV'ye konuk olan Soylu'nun yer aldığı programın sadece kısa bir fragmanı yayımlandı. Soylu'nun sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

"SON 10 AYDA HAKKIMDA 550 OLUMSUZ KÖŞE YAZISI YAZILMIŞ"

Soylu, son 10 ay içinde hakkında yapılan 550 olumsuz köşe yazısına dikkat çekerek bu durumu eleştirdi, ‘Normal olmadığını’ savundu.

Aralarında Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel’in de dahil olduğu gazetecileri hedef alan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Son 10 ayda benim hakkımda 550 olumsuz köşe yazısı yazılmış, bu normal mi? 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptık, 33 saatte bir suç örgütü çökerttik. 1151 DEAŞ’lı terör örgütü mensubunu yakaladık.”

'FATİH ALTAYLI, TİMUR SOYKAN, MURAT AĞIREL...'

“Murat Ağırel, Timur Soykan ve Fatih Altaylı! Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil. Türkiye'de 2021 ve 2022'de hiçbir cinayet faili meçhul kalmamıştır. Türkiye bu 7 yıl boyunca 1050 ton uyuşturucu yakaladı.

Bunu yakalayan insanlara haksızlık değil mi? Türkiye suç örgütlerine nefes aldırmayacak şekilde güvenlik altyapısını kurmuştur.”

'DÜNYADA ARANAN KİMSE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI YAPILAMAZ'

“Onların iddiasına göre herkes var bu işin içinde, tüm dünyanın gözü önünde biz bu iddiaları yapıyoruz. Ya siz deli misiniz! Dünyada aranan kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılamaz.

Bir ülkenin İçişleri Bakanını aradığımda bana dedi ki 'Burada asıl aktör ABD'dir, burada onun ikna edilmesi lazım.' Dünyanın hiçbir raporunda Türkiye'nin organize suçlarından, uyuşturucu suçlarından gri listeye alındığı söz konusu değildir böyle bir rapor yok.”

“DEVLET GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ”

Soylu öte yandan “Ben 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım, devlet gözümün önünden geçti dünyayı da biliyorum Türkiye'yi de biliyorum” iddiasında bulundu.

Süleyman Soylu'nun konuk olduğu YouTube programının tam hali, 24 Nisan Çarşamba akşamı saat 18.00'de yayımlanacak.