Süleyman Soylu’yu kızdıran şaka: Komedyen Özgür Turhan’ı hedef aldı!

Yayınlanma: 07.04.2024 - 14:40

Güncelleme: 07.04.2024 - 14:40

Komedyen Özgür Turhan, bir gösterisinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “uyuşturucu” üzerinden göndermede bulundu.

"BUNU ÜÇ AY ÖNCE YAPSAM İÇERİDEYDIM”

"Tylolhot" adlı ilacı çok kullandığını ifade eden ve bu ilaçla kokain arasında bağlantı olduğu söylentilerine dikkat çeken Turhan, şu şakayı yaptı:

“Ben Tylolhot'un uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum, çünkü hiç Süleyman Soylu'yla fotoğrafını görmedim.”

Şakada zamanlamanın çok önemli olduğunu da belirten Turhan, “Bunu üç ay önce yapsam içerideydim” dedi.

"GÜYA KOMEDYEN VEYA FETÖDYEN..."



Süleyman Soylu ise, bu şakanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve isim vermeden Turhan’ı şu ifadelerle hedef aldı:

"Hayatım boyunca ülkeme ve milletime sadakatim dolayısıyla anti-emperyalist oldum ve olmaktan gurur duyarım. Aylardır devlete, polise, jandarmaya ve bizlere yapılan bütün iftiraları seyredenlere, siyasi uzantısı belli güya komedyen veya fetödyen üzerinden sonuç alma, saldırarak sindirme gayretinde olanların saldırılarına neden olan tutumumu tekrar edeyim;

Amerika Gazze’de katildir. İsrail Gazze’de katildir. pkk-pyd teröristtir. İşbirlikçileri de teröristtir. Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum."