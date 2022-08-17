Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü: 'Peker'in iddialarının bazılarını doğrularım'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:04

Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'in getirdiği iddialarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Saçan, sosyal medya hesabı Twitter'tan yaptığı açıklamada Peker'in iddialarından "bazılarını bizzat yaşadığı için doğrulayabileceğini" söyledi.

Saçan paylaşımında şunları kaydetti:

"Peker beni sevmez, ben de Peker’i. Ama yaptığı paylaşımların bazılarını bizzat yaşadığım için doğrularım. Hatta bazılarını okuyunca bize düşmanlık yapanları daha net anlıyorum. Ne diyeyim, hayat ilginç."

Peker beni sevmez, ben de Peker’i. Ama yaptığı paylaşımların bazılarını bizzat yaşadığım için doğrularım. Hatta bazılarını okuyunca bize düşmanlık yapanları daha net anlıyorum. Ne diyeyim, hayat ilginç — Av. Dr. Adil Serdar SAÇAN (@AdilSerdars) August 16, 2022

"SEÇİME 2 AY KALA..."

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur sosyal medya hesabından, "Muhalefet partilerinin benim açıklamalarıma bazı haklı sebeplerle dahil olmadıklarını kabul edebilirim ancak T.C vatandaşı olarak şu hakkımın olduğuna inanıyorum: İddialarda ismi geçen kişilere “Sedat Peker doğru mu söylüyor ya da yalan mı söylüyor?” sorusunu yöneltsinler. Bugüne kadar ne kendimi ne de bana inanan 40 yaşın altındaki kardeşlerimi mahçup etmediğimi düşünüyorum. İsimlerini söylediğim kişilere beni yalanlatsınlar. Konulara dahil olmadan sadece bunu yapsınlar. Geri kalan bende... Seçime 2 ay kala çok eğleneceğiz çok!" ifadelerine yer vermişti.