Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü: 'Peker'in iddialarının bazılarını doğrularım'
Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddiaların "bazılarını" doğrulayabileceğini söyledi.
Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'in getirdiği iddialarla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Saçan, sosyal medya hesabı Twitter'tan yaptığı açıklamada Peker'in iddialarından "bazılarını bizzat yaşadığı için doğrulayabileceğini" söyledi.
Saçan paylaşımında şunları kaydetti:
"Peker beni sevmez, ben de Peker’i. Ama yaptığı paylaşımların bazılarını bizzat yaşadığım için doğrularım. Hatta bazılarını okuyunca bize düşmanlık yapanları daha net anlıyorum. Ne diyeyim, hayat ilginç."
Peker beni sevmez, ben de Peker’i. Ama yaptığı paylaşımların bazılarını bizzat yaşadığım için doğrularım. Hatta bazılarını okuyunca bize düşmanlık yapanları daha net anlıyorum. Ne diyeyim, hayat ilginç— Av. Dr. Adil Serdar SAÇAN (@AdilSerdars) August 16, 2022
"SEÇİME 2 AY KALA..."
Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur sosyal medya hesabından, "Muhalefet partilerinin benim açıklamalarıma bazı haklı sebeplerle dahil olmadıklarını kabul edebilirim ancak T.C vatandaşı olarak şu hakkımın olduğuna inanıyorum: İddialarda ismi geçen kişilere “Sedat Peker doğru mu söylüyor ya da yalan mı söylüyor?” sorusunu yöneltsinler. Bugüne kadar ne kendimi ne de bana inanan 40 yaşın altındaki kardeşlerimi mahçup etmediğimi düşünüyorum. İsimlerini söylediğim kişilere beni yalanlatsınlar. Konulara dahil olmadan sadece bunu yapsınlar. Geri kalan bende... Seçime 2 ay kala çok eğleneceğiz çok!" ifadelerine yer vermişti.
İlgili Haberler
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar... Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- 75 tweet attı... İşte Sedat Peker'in satır arasında verdiği mesaj
- Sedat Peker'den art arda 75 paylaşım: '3 karanlık yapı var'
- Sedat Peker'dan Bakara Suresi ile Mehmet Ağar paylaşımı: 'Görünen o ki sen yine kaşınıyorsun'
-
Video Haberler
- Paris’i şiddetli yağış ve fırtına vurdu
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- 'Beni kovmaya gücünüz yetmez'
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı
- Akaryakıt satışlarında yeni dönem: Nispi kâr sistemi
- 'Bu olasılığa karşı hazırlık yapılıyor'
- Temas arayışlarının altyapısı
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Vakıf üniversitesi ücretleriyle ilgili açıklama