Eski İYİ Partili başkandan Zeydan Karalar’a destek
Eski İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, yerel seçimler için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı destekleyeceklerini bildirdi.
Eski İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı destekleyeceklerini açıkladı.
BirGün’ün aktardığı habere göre, Göktürk Boyvadaoğlu yaptığı açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli seçimlerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için önceki seçimde de İYİ Parti olarak desteğimizi verdiğimiz mevcut Başkan Sayın Zeydan Karalar'a yeniden tam destek vereceğiz" dedi.
Göktürk Boyvadaoğlu, şunları söyledi
"Tanık olduğumuz üzere her türlü zorluğa ve engellemelere rağmen Adana için gece-gündüz hizmet etmiş, gerçek bir Adanalı olan, ailece Adana'da ikamet eden, Adanalıya hizmet etmeyi kendisine şiar edinmiş bir adayı seçmek Adana'ya vefa borcudur… Bu borcu ödemek, şiarımız temiz toplum ve temiz siyaset anlayışının beden bulması için siyaseten üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Ortak aldığımız bu destek kararımızı kamuoyuyla paylaşıyor, Sayın Zeydan Karalar' a başarılar diliyor, kararımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."
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