Çalışma Bakanlığı'nın stratejik planında sistem itirafı... CHP'li İlgezdi: Bu sistemle olmuyor

Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 02:00

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2024-2028 yılları stratejik planına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Planın “zayıflıklar” bölümünde yer alan tespitlere dikkat çeken İlgezdi, “Bakanlığın planında zayıflık olarak ‘İnsan kaynağının nicelik olarak yetersizliği, stratejik yönetim anlayışının istenilen seviyeye ulaşmaması, personelin aidiyet duygusunun istenilen seviyede olmaması’ tespitleri yer alıyor. Siz sınavlarda mülakat ile nitelikli gençleri elerseniz, torpille adam işe alırsanız, o personel yattığı yerden maaş almak ister. Millete hizmet gibi bir duygusu olmaz. Siz de ‘Bakanlığa aidiyet duymuyorlar’ diye yakınırsınız. Milletin çocuğunun hakkını yediniz, şimdi kendi kadrolarınızdan şikâyet ediyorsunuz” değerlendirmesini yaptı.

Planda bakanlığın yaklaşık 6 yıldır uygulanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum sağlamada sıkıntı çektiğine ilişkin bir tespit olduğunu da söyleyen İlgezdi, “Planda ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum sürecinin teşkilat ve kanun değişiklikleriyle beraber, bakanlığımız görev alanına ilişkin ikincil mevzuatta uyumlaştırma çalışmaları da tamamlanmalıdır’ deniyor. Bakanlık sorunun çözümünü öneriyor ancak 6 yıldır bir sistemi oturtamadılar. Sorunun asıl kaynağı bu geçilen sistemin kendisi. Bakanlık sistemin tam oturmadığını itiraf ederken bir taraftan da üstü kapalı ‘Bu sistemle olmuyor’ demeye çalışıyor. Bu sistem Türkiye’ye zarar” diye konuştu.