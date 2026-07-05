Eski Kadıköy ilçe başkanlarından ortak açıklama: 'Özgür Özel'in ve tüm seçilmişlerimizin yanındayız'

CHP'de yargı süreci ve kurultay tartışmaları sürerken, SODEP, SHP ve CHP'nin geçmiş dönem Kadıköy ilçe başkanları ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, partinin yargı müdahaleleriyle yeniden şekillendirilemeyeceği belirtilirken, çözümün olağanüstü kurultay olduğu ifade edildi.

"PARTİMİZ HİÇBİR YARGI MÜDAHALESİYLE YENİDEN DİZAYN EDİLEMEZ"

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Siyasallaşan yargı, bir kişiyi iktidarda tutma hırsıyla; köklerini Kuvâ-yi Milliye mücadelesinden ve kurucu iradenin cesaretinden alan Cumhuriyet Halk Partimizi, içi boş suçlamalarla etkisizleştirmeye ve kontrollü bir muhalefet yaratmaya çalışmaktadır. Ancak yüzyılı aşkın süredir gücünü üyelerinden, örgütünden ve kongre iradesinden alan partimiz, hiçbir yargı müdahalesiyle yeniden dizayn edilemez; çünkü Kurtuluş Savaşı'nda cepheye koşanların torunları bugün de aynı kararlılıkla partisine ve ülkesine sahip çıkmaktadır.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi, kişisel ikbal hesaplarının değil, örgüt iradesinin partisidir; bu hukuk dışı girişime karşı meşru ve kesin çözüm, partimizin derhal olağanüstü kurultayını toplayarak iradesini kurultay delegeleriyle yeniden ilan etmesidir. Genel Merkezimize polis marifetiyle girerek koltuk mücadelesi verenlerle ortak bir yolumuz yoktur; bizim yolumuz iktidar yoludur.

ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK MESAJI

Bizler, darbe dönemlerinde dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu yaşatan geçmişten bugüne seçilmiş Kadıköy İlçe Başkanları olarak; partimizi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yapan seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve tüm seçilmişlerimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Açıklamanın altında eski Kadıköy ilçe başkanları Ünsal Tüzün, Rasim Ekşi, Güven Aydoğmuş, Ümit Silan, Gündüz Süer, Aykurt Nuhoğlu, Kadir Gökmen Öğüt, Şefik Toprak ve Necati Ekşinin imzaları yer aldı.