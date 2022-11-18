Eski Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç tahliye edildi
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin eski belediye başkanı Ender Sevinç, 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.
Vize'nin Kıyıköy Beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç, geçen yılın aralık ayında 'rüşvet ve görevi kötüye' kullanma suçlarından tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan ve 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenen Sevinç'in yargılanmasına bugün Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
12 kişinin yargılandığı davada duruşmaya tutuklu Ender Sevinç ile tutuksuz yargılanan İl Genel Meclisi Üyesi ve CHP İl Başkan Yardımcısı Cem T. ve esnaf Tolga Ö. ve M.A katılırken, diğer tutuksuz sanıklar ise gelmedi.
Duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ender Sevinç, hiç kimseden rüşvet almadığını ve vermediğini, hakkında yalan ithamlarda bulunulduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, tutuklu Sevinç'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıklardan Cem T. ve Tolga Ö'nün adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- 'Tüm AKP kabullenmiş durumda'
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
- 'Diyarbakır'a değil Mars’a da götürseler...'
- İstiklal'deki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
- 'Ooo Süleyman da burada'
- İtiraza ret geldi
- Taksim'deki saldırıya ilişkin yeni açıklama