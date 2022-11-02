Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Tahliye taahhüdü gerçeği...

KİRACI, TAAHHÜT ETTİĞİ TARİHTE TAHLİYE ETMEZSE SÜREÇ NASIL İŞLER?

Umut Yeniocak, tahliyenin yapılabilmesi için gerekli olan süreçlere de açıklık getirdi.

Yeniocak, “Taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde tahliye talebiyle icra takibi başlatılmalı ya da doğrudan tahliye davası açılmalı. Bu süre kaçırılırsa, tahliyeye ilişkin talep hakkı düşer” diye konuştu.

Yeniocak, Bir aylık dava açma süresinin içinde kiracıya bildirimde bulunularak dava açılacağı ihtar edilirse, dava açma süresi o kira yılı boyunca uzamış olur bilgisini de paylaştı.