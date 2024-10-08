Eski MHP’li başkan hakkında zimmet ve imarda usulsüzlük iddiasıyla fezleke hazırlandı: ‘Siyasi operasyon’ savunması

Yayınlanma: 08.10.2024 - 17:15

Güncelleme: 08.10.2024 - 17:15

Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, ilçenin eski MHP'li belediye başkanı İsmet Sever’in imar talebiyle başvuru yapanlardan usulsüz taleplerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

E.Ü. isimli şahsın suç duyurusu üzerine hazırlanan fezlekede, E.Ü.’nün Söğüt ilçesi Kayhan mahallesinde bulunan bir taşınmazın maliki olduğunu, taşınmazın çevresinde Söğüt Belediyesi tarafından yedi kat imarlı konutlar yapıldığını, bu konutları emsal göstererek arazisinin imara açılmasını talep ettiği ifade edildi.

Sever’in bu araziye imar vermek için kendisinden Söğüt Belediyesi’ne bir adet TIR bağışlamasını istediğini söyleyen E.Ü., böyle bir talebi karşılama imkanı olmaması nedeniyle teklifi kabul etmediği belirtildi. Bunun üzerine arazinin Söğüt Millet Bahçesi alanı olarak ilan edildiğini kaydeden E.Ü, söz konusu araziye bitişik olan taşınmazların imara açıldığını belirterek hak kaybına uğradığını söyledi. Fezlekede tanıkların ifadesi doğrultusunda imarla ilgili bir görüşmenin yapıldığı kaydedilirken TIR bağışıyla ilgili iddiaların tanık beyanlarında yer almadığı belirtildi.

MAĞDUR SAYISI ARTTI

Söz konusu soruşturmanın ardından benzer mağduriyetleri olan M.Ç., M.A.Ç., E.K., H.K., O.K., O.P. ve A.Y.’nin de dosyaya katılmasıyla birlikte soruşturma genişletildi. Diğer şahısların olayla ilgili bilgisine başvurulduğuna vurgu yapılan fezlekede, tarafların alınan mağdur beyanlarının tamamının aynı doğrultuda olduğu ve itibar edilebilir mahiyette olduğu belirtildi. Fezlekede bir diğer olaya ilişkin ise şu ifadelere yer verildi: “İsmet Sever tarafından arazilerinin imara açılması için MHP ilçe başkanı İlhan Yunusoğlu aracılığıyla mağdurları Söğüt Belediyesi’ne davet ettikleri, İsmet Sever tarafından bu kişilerin bulunduğu ortamda toplantı yapıldığı ve Kayhan Mahallesi’ne kayıtlı bütün taşınmazların imara açılması için toplamda 1.5 milyon TL paranın Söğüt Belediyesi’ne getirilmesi gerektiği ve bu para ile Söğüt Belediyesi’ne 900 milyon TL değerinde kepçe alınacağı 600 milyon TL paranın ise İsmet Sever’e proje bedeli olarak verileceği...”

MHP’Lİ BAŞKAN TANIKLIK ETTİ

Sever’in paranın kendisine nakit verileceğini ifade ettiğini bunun üzerine M.A.Ç’nin talep edilen parayı Sever’in kendisine vermeyi reddettiğine vurgu yapılan fezlekede, bu durum üzerine mağdurlardan hiçbirinin ödeme yapmadığı ve bu sebeple de mağdurların arazilerinin imara açılma talebinin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi. Sever’in mağdurlardan para talebine ilişkin yapmış olduğu toplantıda MHP İlçe Başkanı İsmail İlhan Yunusoğlu’nun da bulunduğu ve bilgi sahibi beyanında Sever’in söz konusu kişilerden kepçe ve para istediğine yönelik iddiaları doğruladığına vurgu yapıldı.

"SİYASETEN YIPRATIYORLAR"

İsmet Sever konuya ilişkin verdiği ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Sever’in ifadesinde, E.Ü.’nün arazisinin imara açılması talebini Söğütlü Belediye Meclis’ine getirdiğini, arazinin imara açılabileceği görüşüyle kabul oyu verdiğini ancak Meclis kararıyla talebin reddedildiğini ve E.Ü.’nün belediyeye bağış yapmadığını söyledi. Kayhan Mahallesi’ndeki taşınmazların durumunu bildiğini ve aleyhine ifade veren kişilerin kendisine husutmet beslediğini söyleyen Sever, olaya tanıklık yapan MHP Söğüt İlçe Başkanı İlhan Yunusoğlu ile farklı siyasetten farklı yerlerde bulunması nedeniyle kendisine husumet beslediği, kendisinin siyaseten yıprattıkların söyledi. Sever, “Bu kişi 2019 yılında rakip olan İYİ Parti’den aday olmuştu” dedi.

'ÇELİŞKİLİ İFADE' VURGUSU

Hazırlanan fezlekede Sever’in beyanlarına birbirlerini tanımayan çok sayıda mağdur olduğu ve tanıkların itibar edilebilir aynı mahiyetteki beyanları olduğu ifade edildi. Sever’in ifadelerinde çelişkilerin bulunduğuna vurgu yapılan fezlekede, “Mağdurlar tarafından kendisine siyasi operasyon yapıldığına ilişkin savunmasının değerlendirildiği söz konusu durumun hayatın olağan akışı içerisinde birbirini tanımayan mağdurların, tanıkların kolluk ve savcılık ifadelerinde çelişkiye düşmeksizin yalan ifade veremeyeceği” belirtildi. İki eylem açısından da mağdurların Sever’in teklifini kabul etmediği üzerine teşebbüs aşamasında kalındığına vurgu yapılan fezlekede, Sever’in 5235 sayılı kanunun 12. maddesi gereği Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren suçlardan bulunması nedeniyle yargılanmanın Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılarak şüphelinin eylemlerine uyan ve yukarıda bulunan sevk maddeleri uyarına cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

'KESİLEN AĞAÇLARI EVİNE GÖTÜRDÜ' İDDİASI

Bir diğer fezlekede ise Sever’in belediyenin bazı ihalelerinde ihalede usulsüzlük yaptığı ve Söğüt Küre Köyü’ndeki kendi evinin yapımında belediyeye ait işçi ve araçların kullanıldığı iddia edildi. Fezlekede Sever’in Söğüt Belediyesi tarafından inşa edilen Güneş Enerji Santrali (GES) proje alanında bulunan ağaçların izinsiz bir şekilde kesildiği ve bu ağaçların Küre’deki villasına götürerek maddi menfaat sağladığına vurgu yapıldı. Belediye çalışanlarının ifadelerine dikkat çekilen fezlekede, “GES projesi kapsamında belediyeye verilen alandaki ağaçların kesimi sonrası kesilen ağaçları Küre köyüdeki evine ücretini ödemeden götürüp kendi şahsi işinde kullanmak suretilye kendisine menfaat sağladığı İsmet Sever’in eylemlerinin zimmet suçunu oluşturduğu” belirtildi.