Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin metnini tek seferde okuyamadı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 15:19

Güncelleme: 07.06.2023 - 15:19

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yemin töreni gerçekleştirildi. Eski kabine üyeleri ve yemin etmeyen bazı vekiller bugün yemin etti.

Eski Millet Eğitim Bakanı ve AKP Ordu Milletvekili Mahmut Özer de bugün yemin etmek için Meclis kürsüsüne çıktı.

METNİ TEKRARLAMAK ZORUNDA KALDI

Özer, yemin metnini hatalı okuduğu için Bahçeli'nin uyarısı üzerine ikinci kez kürsüye geçerek yemin etti.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.