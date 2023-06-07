İYİ Parti TBMM grup yönetimi belli oldu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, TBMM Grup Başkanlığı görevine seçildi.

AA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 13:18
İYİ Parti TBMM grup yönetimi belli oldu
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İYİ Parti TBMM Grubu, grup başkanı ve grup başkanvekillerini belirlemek için basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta toplantı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Koray Aydın İYİ Parti TBMM Grup Başkanı, Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta da yeniden grup başkanvekili olarak seçildi.

27'nci dönemde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini İsmail Tatlıoğlu yerine getirmişti.


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