Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti: Siyasilerden taziye mesajları...

25 Aralık 2025 tarihinden beri hastanede tedavi gören Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Siyasiler, Cindoruk'un vefatı üzerine taziye mesajları paylaştı.

"EMANETİ TAŞIMASINI VE ZAMANI GELİNCE DARBEETMESİNİ BİLEN BİR DEVLET ADAMIYDI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Türk siyasetinin müstesna ismi, TBMM Başkanlığı ve vekâleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Hüsamettin Cindoruk’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir ömrü hukuka, Meclis’in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı.

Genç yaşta hukukçu olarak başladığı yolculukta, darbe dönemlerinin gölgesine rağmen demokratik meşruiyetten yana duruş sergilemesi, hayatındaki en kıymetli izlerden biri olarak hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Türk siyasetinde derin izler bırakan duayen siyasetçi Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Başkanı Hüsamettin Cindoruk’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Eski TBMM Başkanımız, 17. ve 19. Dönem Milletvekilimiz Sayın Ahmet Hüsamettin Cindoruk’un vefat haberini derin bir üzüntüyle aldım. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

"DEMOKRASİYE, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VERDİĞİ MÜCADELEYLE HAFIZALARDA YER EDİNDİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Türk siyasetinin önemli isimlerinden, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine verdiği mücadeleyle hafızalarda yer edinen Cindoruk’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: "Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden eski TBMM Başkanımız, hukukçu ve siyasetçi Hüsamettin Cindoruk'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisini her zaman Cumhuriyet değerleri ve demokrasi adına verdiği mücadeleyle hatırlayacağız. Sayın Cindoruk'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: "Türk siyasetinin duayen isimlerinden, TBMM Başkanlığı ve vekâleten Cumhurhurbaşkanlığı görevlerini üstlenmiş Sayın Hüsamettin Cindoruk’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Hayatı boyunca demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve parlamenter geleneğe verdiği emek; siyasi tarihimizde saygın bir iz bırakmıştır. Devlet tecrübesi ve ilkeli duruşuyla her zaman hatırlanacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Türk siyasetinde uzun yıllar önemli görevler üstlenmiş, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vefatını üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve siyaset camiasına başsağlığı diliyorum."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu: "Türk siyasetinin duayen isimlerinden, eski TBMM Başkanımız Sayın Hüsamettin Cindoruk’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. ​Demokrasi mücadelesiyle ve devlet adamı kimliğiyle siyasi tarihimizde iz bırakan Sayın Cindoruk’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

"SİYASET DÜNYASINA BEYFENDİLİĞİ VE NEZAKETİYLE İZ BIRAKMIŞ DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ..."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Cumhuriyet değerlerine ve demokrasiye ömrünü adamış, hukuk devletinin savunucusu, eski TBMM Başkanımız Sayın Hüsamettin Cindoruk’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Siyaset dünyasına beyefendiliği ve nezaketiyle iz bırakmış değerli büyüğümüze Allah’tan rahmet; kıymetli eşi Dilek Cindoruk Hanımefendi’ye, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Ülkemize kattığı değerler ve demokrat duruşu her zaman saygıyla anılacaktır. Mekanı cennet olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: "Türk siyasetinin önemli ve değerli isimlerinden, TBMM Başkanlığı ve vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Hüsamettin Cindoruk’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemize kattığı değerler ve demokrat duruşu her daim saygıyla anılacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli: "Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve vekâleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş, merkez sağın önde gelen liderlerinden Genel Başkanımız Hüsamettin Cindoruk’un vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

Ömrünü hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve merkez siyasetin köklü değerlerine adamış olan Sayın Cindoruk; Yassıada sürecinde genç bir hukukçu olarak başladığı demokrasi mücadelesini hayatı boyunca kararlılıkla sürdürmüş, Türk siyasi hayatında müstesna bir yer edinmiştir.

Merhuma Allah’tan rahmet diliyor; başta ailesi olmak üzere, Doğru Yol Partimizin kıymetli teşkilat mensuplarına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun. Genel Başkanımızı çok özleyeceğiz…"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: "Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanlarından Sayın Hüsamettin Cindoruk’un vefatını üzüntüyle öğrendim. Bir dönemin, bir neslin hafızası olan Sayın Cindoruk; Türkiye’nin netameli süreçlerinde demokrat duruşuyla, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve güçlü bir hukuk devleti idealine adanmış bir ömür yaşadı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Vekilliği görevlerini yerine getirmiş Sayın Hüsamettin Cindoruk Bey'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."