Eski vekil son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye Dervişoğlu da katıldı

Tedav gördüğü hastanede 16 Ocak’ta yaşamını yitiren 21. Dönem MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar (76), İzmir Karşıyaka’da dün yapılan cenaze töreniyle toprağa verildi.

Eski vekil son yolculuğuna uğurlandı: Cenazeye Dervişoğlu da katıldı
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Ece İçmez
Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, aile yakınları ve çok sayıda siyasi temsilci katıldı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, ağabeyinin cenazesinde taziyeleri kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli cenazeye çelenk göndererek başsağlığı diledi.


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