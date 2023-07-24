Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu'ndan 'adaylık' sinyali: 'Buradayım'

Yayınlanma: 24.07.2023 - 21:58

Güncelleme: 24.07.2023 - 21:59

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) seçim sonrasında başlayan “değişim” tartışması, kurultay günü yaklaştıkça alevlendi.

Gemiyi limana sağlam ulaştıracağını defalarca söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak "Ömrümün sonuna kadar Genel Başkanlık yapmak istemiyorum. Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" açıklamasında bulundu.

Kılıçdarolu'nun söz konusu açıklamalarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanlığı'na adaylık için mesaj verdi. Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Eminağaoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu 'genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım, CHP'nin ilkelerine bağlı, partiyi ileri götürebilecek, geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım' demiş. Yarını da beklemesin. Genel başkanlık, O'nun görmesine ve icazetiyle de değil. Buradayım! #CHP"

Sayın #Kılıçdaroğlu;

"Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım, CHP'nin ilkelerine bağlı,

Partiyi ileri götürebilecek,

Geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım." demiş.

Yarını da beklemesin.

Genel başkanlık, O'nun görmesine ve icazetiyle de değil.

Buradayım!#CHP — Ömer Faruk Eminağaoğlu (@eminagaoglu) July 24, 2023

ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk Eminağaoğlu, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yargıtay’da, yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulundu. Hukuk ve demokrasi için örgütlenmenin vazgeçilmezliği, bu bağlamda yargı bağımsızlığı için de örgütlenmenin zorunlu olduğu evrensel gerçeği ve deneyimi karşısında, yargıç ve savcılar bünyesinde Türkiye’de ilk defa dernek ve sendika niteliğindeki örgütlenme çalışmalarını başlattı.

Türkiye’de yargıç ve savcıların örgütlenmesinde bir ilk olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’ni dernek statüsünde kurdu. Kısa adı YARSAV olan Birliğin kurucu başkanlığını ve bir dönem de başkanlığını yaptı.

Yine Türkiye’de yargıç ve savcıların ilk sendikası olan YARGI-SEN’in kurucu başkanlığını ve bir dönem de başkanlığını yaptı. Bu sendika kapatılınca, halen yargıç ve cumhuriyet savcılarının tek sendikası olan Yargıçlar Sendikası’nın kuruluşunda yer aldı ve kurucu başkanlığını ve bir dönem de başkanlığını yaptı.

7 HAZİRAN’DA CHP’DEN ADAY OLMUŞTU

7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Milletvekili aday adaylığı nedeniyle yargıçlık görevi ve Yargıçlar Sendikası başkanlığından ayrıldı. Aday gösterilmemesi üzerine, bu durum yasal engel oluşturduğundan, yargıçlık mesleğine dönemedi.