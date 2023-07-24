Kemal Kılıçdaroğlu vekillerle görüşecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, belediye başkanları ve Parti Meclisi’nin ardından milletvekilleriyle bir araya geleceği öğrenildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleriyle yarın yemekte bir araya geleceği belirtilirken toplantının genel merkezde olmayacağı ancak yeri ve saatinin henüz netleşmediği belirtildi.
Toplantıda yeni dönem vekillerinin tanışmasının ve genel siyasi değerlendirmelerin yapılmasının amaçlandığı kaydedilirken gündemde 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi, parti içi tartışmalar ve yaklaşan yerel seçimlerin olması bekleniyor.
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