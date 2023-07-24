Kemal Kılıçdaroğlu vekillerle görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, belediye başkanları ve Parti Meclisi’nin ardından milletvekilleriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00
Kemal Kılıçdaroğlu vekillerle görüşecek
Abone Ol google-news

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleriyle yarın yemekte bir araya geleceği belirtilirken toplantının genel merkezde olmayacağı ancak yeri ve saatinin henüz netleşmediği belirtildi.

Toplantıda yeni dönem vekillerinin tanışmasının ve genel siyasi değerlendirmelerin yapılmasının amaçlandığı kaydedilirken gündemde 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi, parti içi tartışmalar ve yaklaşan yerel seçimlerin olması bekleniyor. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' savunması: Parti boşta kalır

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' savunması: Parti boşta kalır
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na suikast planlayan IŞİD'linin cezasının bozulma nedeni ortaya çıktı!

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na suikast planlayan IŞİD'linin cezasının bozulma nedeni ortaya çıktı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara yerel seçim talimatı: İttifak yok gibi çalışın

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara yerel seçim talimatı: İttifak yok gibi çalışın

En Çok Okunan Haberler