Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak kimdir? Mustafa Zavlak kaç yaşında, nereli, hangi partili?

Eskil Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Zavlak, Eskil ilçesinde 8 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve geçtiğimiz hafta görevden alınarak öğretmenliğe atanan İbrahim Kılıçer'in ölümü ile gündeme geldi.

MUSTAFA ZAVLAK KİMDİR?

1 Şubat 1978 doğumlu olan Mustafa Zavlak, ilkokulunu Eskil’e bağlı Koçlar Yaylası ve Eskil merkezde bitirdi. İlkokul eğitiminin ardından, Eskil Kuran Kursu’nda 1 yıl eğitim gören Zavlak, ardından lise eğitimini Aksaray İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

Buradan Harran Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü bitiren Mustafa Zavlak, iş hayatına atılarak Mali Müşavirlik sınavlarını kazanarak, Eskil’de Mali Müşavir olarak görev yapmaya başladı.

MUSTAFA ZAVLAK HANGİ PARTİDEN?

Zavlak, çeşitli yönetim kademelerinde bulunduğu AKP'nin 2014 yılında Eskil İlçe Başkanı oldu.

Bir dönemlik İlçe Başkanlığı ardından 2019 Mart Seçimlerinde MHP’nin Belediye Başkan adayı ve 2023 Haziran Seçimlerinde de MHP’nin Aksaray ikinci sıra Milletvekili adayı oldu.

Mustafa Zavlak 08 şubat 2024 tarihinde Akparti’den Eskil İlçe Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

31 Mart 2024 Yapılan Yerel Seçimlerde Mustafa Zavlak Eskil Belediye Başkanı olarak seçildi.

MUSTAFA ZAVLAK'IN ÖZEL YAŞAMI

Zavlak, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

K ÜTÜPHANEYİ KEBAPÇI YAPTI

Aksaray’ın Eskil ilçesinde 8 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve geçtiğimiz hafta görevden alınarak öğretmenliğe atanan İbrahim Kılıçer, evinde ölü bulundu.

Kılıçer, 2022’de bir önceki Eskil İlçe Belediyesi yönetimi ile Milli Emlak’a ait olan araziye astronomik kütüphane yaptırdı. İki katlı kütüphane, aynı zamanda emeklilere de lokal olarak hizmet veriyordu.

Eskil Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Zavlak’ın göreve gelmesiyle birlikte kütüphane kapatıldı. Milli Emlak’a ait olan ve proje kapsamında kullanılan kütüphanenin yerine ise kebapçı yapıldı.

Duruma tepki gösteren İbrahim Kılıçer ile AKP’li Mustafa Zavlak karşı karşıya geldi. İkili arasındaki tartışmanın ardından Kılıçer görevinden alındı ve Aksaray’da bir okula öğretmen olarak atandı.