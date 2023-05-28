2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Eskişehir'de ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Eskişehir'de ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Eskişehir'de kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:08
Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de ne kadar oy aldı?
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Eskişehir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS ESKİŞEHİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Eskişehir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ESKİŞEHİR'DE NE KADAR OY ALDI?

Eskişehir'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55.4 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ESKİŞEHİR'DE NE KADAR OY ALDI?

Eskişehir'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44.6 oy aldı.

14 MAYIS ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ESKİŞEHİR'DE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de yüzde 41.80 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ESKİŞEHİR'DE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de yüzde 50.40 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN ESKİŞEHİR'DE NE KADAR OY ALDI?

 

Sinan Oğan, Eskişehir'de yüzde 7.31 oranla oy aldı.

 

 

 


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