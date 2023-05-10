2018 seçimlerinde Eskişehir'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Eskişehir'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Eskişehir seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:34

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:09

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ESKİŞEHİR'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 225.551

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 57.747

HÜR DAVA PARTİSİ - 780

VATAN PARTİSİ - 1.445

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 24.821

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 187.676

SAADET PARTİSİ - 6.452

İYİ PARTİ - 76.784

BAĞIMSIZLAR - 277

2018 SEÇİMLERİ ESKİŞEHİR'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2

İYİ PARTİ - 1

2018 ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

NABİ AVCI - AKP

HARUN KARACAN - AKP

EMİNE NUR GÜNAY - AKP

METİN NURULLAH SAZAK - MHP

UTKU ÇAKIRÖZER - CHP

JALE NUR SÜLLÜ - CHP

ARSLAN KABUKCUOĞLU - İYİ PARTİ