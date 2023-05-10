2018 seçimlerinde Eskişehir'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Eskişehir'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Eskişehir seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Eskişehir seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE ESKİŞEHİR'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 225.551
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 57.747
HÜR DAVA PARTİSİ - 780
VATAN PARTİSİ - 1.445
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 24.821
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 187.676
SAADET PARTİSİ - 6.452
İYİ PARTİ - 76.784
BAĞIMSIZLAR - 277
2018 SEÇİMLERİ ESKİŞEHİR'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 2
İYİ PARTİ - 1
2018 ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
NABİ AVCI - AKP
HARUN KARACAN - AKP
EMİNE NUR GÜNAY - AKP
METİN NURULLAH SAZAK - MHP
UTKU ÇAKIRÖZER - CHP
JALE NUR SÜLLÜ - CHP
ARSLAN KABUKCUOĞLU - İYİ PARTİ
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