Eskişehir Valiliği, "geçinemiyoruz" demeyi yasakladı
Eskişehir'de Valilik, Halkevleri'nin astığı "Geçinemiyoruz. Zamlar geri alınsın" yazılı bir pankartı "halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği" gerekçesiyle kaldırılmasını istedi.
Son dönemde yapılan zamların ardından Eskişehir Halkevi, şube binasının dış cephesine “Geçinemiyoruz. Zamlar geri alınsın” yazılı bir pankart astı.
Sendika.org'da yer alan habere göre, pankartın asılmasının ardından polis, Eskişehir Halkevi’ne gelerek Valilik’ten izin alınmadığını belirtip pankartın indirilmesini istedi ve bir tutanak tuttu. Tutulan tutanakta pankartın “halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği, devletin kurum ve organlanı zan altında bırakabileceği ve farklı görüşten grupları karşı karşıya getirebileceği" gerekçesiyle asılı durmasına izin verilmeyeceği ibareleri dikkat çekti.
"SAKINCALI OLAN YOKSULLUKTUR"
Tebliği alan Eskişehir Halkevi yöneticileri pankartı yine de indirmedi.
Halkevleri tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Valiliği bu pankartı sakıncalı bulmuş! Biz söyleyelim sakıncalı olanın ne olduğunu; Sakıncalı olan yoksulluktur, sakıncalı olan işsizliktir, sakıncalı olan hayat pahalılığıdır, sakıncalı olan Saray iktidarıdır! Geçinemiyoruz, harekete geçiyoruz!" denildi.
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