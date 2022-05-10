Eskişehir'de tüm etkinliklere yasak: CHP'den 'karar gözden geçirilsin' çağrısı

10 Mayıs 2022 Salı, 10:41

Eskişehir Valiliği, kent genelinde 14 gün boyunca siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

Tepki çeken kararın gerekçesi Eskişehir Valiliği tarafından "kentte huzur ortamı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi" olarak açıklandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde 19 Mayıs 2022 günü yapılacak olan kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca, düzenlenmesi uygun görülenler ile siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival vb), Eskişehir Valiliğinin kararıyla yarından itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Valiliğin yayınladığı yasak kararı ile, 12 -15 Mayıs arasında Eskişehir Mola Tesisleri’nde yapılması planlanan 'Anadolu Fest' isimli festival etkinliği iptal edildi. Festival düzenleyicilerinin açıklamasını paylaşan Özel sosyal medya hesabından Valilik kararına şu şekilde tepki gösterdi:

“Eskişehir Valiliği'nin etkinliklere yönelik aldığı 15 günlük yasak kararı gençliğe, sanata, kültüre düşmanca yaklaşımın bir yansımasıdır. Eskişehir Valiliği, bu kararını gözden geçirmelidir. Festivalime dokunma”

CHP'DEN TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Valiliğin kararına tepki gösterdi. Özel, Anadolu Fest düzenleyicilerinin açıklamasını alıntılarak sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

"Eskişehir Valiliği'nin etkinliklere yönelik aldığı 15 günlük yasak kararı gençliğe, sanata, kültüre düşmanca yaklaşımın bir yansımasıdır.

Eskişehir Valiliği, bu kararını gözden geçirmelidir."