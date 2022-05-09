MHP'li başkan CHP'li Engin Özkoç'u 'kılıçla' tehdit etti!

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:00

MHP Menteşe İlçe Başkanı Talat Uğurlu, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’u 'kılıçla' tehdit etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Mayıs'ta göçmen tartışmaları ile ilgili “Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya” ifadelerini kullanmıştı.

"CAHİL YÖNETİCİ FELAKETTİR!"

CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya, "Süleyman Soylu: ‘Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya…’ Anlattığı göç sonrası Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı. Cahil yönetici felakettir! Bugün bir kere daha anladık ki, Türkiye'de fitne, fesat ve iftiranın bir numaralı ismi Süleyman Soylu'dur. Soylu'nun o koltukta oturması ülke için milli güvenlik tehlikesidir! Kışkırtmalarına gelmeyeceğiz!" diyerek tepki göstermişti.

MHP İLÇE BAŞKANI ÖZKOÇ'U 'KILIÇLA' TEHDİT ETTİ

MHP Menteşe İlçe Başkanı Talat Uğurlu ardından CHP'li Özkoç'un açıklamaları üzerine sosyal medyadan Özkoç'u 'kılıçla' tehdit etti.

MHP Muğla Menteşe İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Uğurlu'nun fotoğrafı paylaşılarak "Mahalle kabadayılığını size kim öğütlüyorsa bu akılları size kim veriyorsa dikkat edin. Zira seçimlerden sonra akla çok ihtiyaç duyacaksınız, şu yaptıklarımızı unutturmaya çalışmak için. Ama tarih yazar, millet unutmaz! Haddinizi aşmayın, yerinizi hududunuzu bilin" ifadelerine yer verildi.

"SEN KİM OLUYORSUN DA DOLANDIRICI DİYEREK BU ÜLKENİN BAKANINA DİL UZATABİLİYORSUN?"

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: