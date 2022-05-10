Eskişehir'i ayağa kaldıran karar... Yasakçı vali cemaatçi mi?

10 Mayıs 2022 Salı, 15:15

Eskişehir Valiliği, kentte 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinlikleri yasakladı. Valiliğin ‘uygun görülenler hariç’ olmak üzere aldığı yasak kararıyla, 12-15 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan ve şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest de iptal edildi.

Yasak kararı kısa sürede büyük tepkiye neden oldu. Siyasiler, sanatçılar, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve öğrenciler başta olmak üzere yurttaşlar karara özellikle sosyal medya ağlarından tepki gösterdi. Tepkiler arasında 'kararın toplumsal yaşamı dinsel kurallara göre düzenlemek üzere gençliğin eğlencesini engellemek ve yaşam tarzına müdahale etmek amacıyla alındığı' iddiası öne çıktı.

"AZGIN AZINLIĞA İZİN VERMEYEN VALİ..."

Kararın ardından, iktidara yakınlığı ve Türkiye'deki dinsel yapılanmalar arasında yaygınlığıyla bilinen İsmailağa cemaatinin tepkisi ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın bu cemaate yakınlığı da iddiaları güçlendirdi.

Cemaatin sosyal medyada önde gelen isimlerinden olan, 'Müdafa-i İslam Hareketi' isimli bir yapının da başında bulunan Erdem Özveren, kararın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Vali Ayyıldız'ın daha önceki benzer icraatlarını hatırlatıp "İzmir Valisi'yken eşcinsel faaliyetlere müsaade etmeyen, Eskişehir'e atanınca aldığı kararlar ile şehri çok kısa sürede dünyanın en güvenli 8. şehri konumuna getiren, Vali Erol Yıldız alkoliklerin festival adı altında yaptığı ahlaksızlıkları da iptal etti" dedi.

Özveren bununla da kalmayıp, takipçilerini Vali Ayyıldız'ı telefonla arayıp karar için "teşekkür" etmeye çağırdı. Ayyıldız'a övgüler düzen Özveren, "Makam odasını daima açık tutup, vatandaşıyla birebir ilgilenen, azgın azınlığın tüm baskılarına rağmen içki-alkol ve türevleri ile festival adı altında kamu barışını bozan fuhşi etkinliklere ise izin vermeyen Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a teşekkür iletmek için 0 (222) 214 26 26 numarayı arayıp (valilik) desteklerimizi iletelim. Bir numara çevirip bir kaç kelam etmek zor olmaz bu tür kararlı duruş sergileyen devlet ricalinin yanında olduğumuzu gösterelim ki azınlığa boyun eğmesinler..." ifadelerini kullandı.

KÜLLİYE VE 'VEKİL' ZİYARETİ

Özveren'in sevinciyle birlikte Vali Ayyıldız'ın İsmailağa cemaatinin kentteki temsilcileri ile yan yana fotoğrafları da çarpıcı bir ayrıntıyı gözler önüne serdi. Cemaat bağlantılı Hicret Derneği'nin Eylül 2020'de sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda, Vali Ayyldız'ın Mahmut Efendi Külliyesi'ni ziyaret ettiği görülüyor. Fotoğraflardan birinde Ayyıldız'ın külliye içinde henüz çocuk yaştaki cübbeli ve sarıklı kişilerin de aralarında olduğu bir grupla birlikte sohbette olduğu da dikkat çekiyor.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Eskişehir Valisi Sayın Erol Ayyıldız Hicret Derneği Mahmut Efendi Külliyesi'ne ziyarette bulundu. Başta Eskişehir vekilimiz Sayın Hüseyin Kürşat Ahıskalı hocamız ve istişaret heyetimiz kendisine teşekkür eder" ifadeleri kullanılıyor.

İşte o ziyaretten fotoğraflar: