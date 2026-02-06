ESP'ye operasyon: Eş Genel Başkan Murat Çepni dahil 47 kişi tutuklandı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik operasyonda 55 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 47 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananların isimleri şöyle:
Aydın Kılıçdere, Okan Danacı, Sıtkı Güngör, Erol Tunç, Gamze Toprak, Levent Tuncaloğlu, Havanur İdis, Beritan Aksu, Eylem Taş, Hasan Polat, Hivda Selen, Ruşa Sabur, Serdal Işık, Tanya Kara, Hasan Hüseyin Yeşilova, Cemre Nayir, Cemil Aksu, Ahmet Bilal Bay, Dilara Su Kalpak, Emrah Topaloğlu, Hacer Elçin, Muhammet Çelik, Şükran Yaren, Tuncer Yıldırım, Berkan Balcı, Cafer Erözsoy, Songül Sağlamer, Kerem Bükre, Ali Haydar Saygılı, İleri Devrim Yurtsever, Leyla Can, Uğur Ok, Pınar Gayıp, Tayfun Kalpak, Murat Çepni, Şahin Tümüklü, Serpil Topal, Ahmet Uçar, Satiye Ok, Meral Tatar, Aynur Ergül, Latife Canan Kaplan, Hakkı Demirel, Kanber Saygılı, Ayşe Nur Demir, Berfin Polat, Elif Bayburt ve Nadiye Gürbüz.
Mehmet Acettin, Hıdır Sabur, Abdullah Gümüş, Hüseyin İldan, Emre Altan, Veli Tek, Fuat Uygur, Gökhan Aygül ve Esvet Şahin hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
2 gün önce 22 ilde ESP, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Polen Ekoloji, BEKSAV ve çeşitli kurumlara düzenlenen operasyonda 110 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 96 kişi gözaltına alınmıştı.