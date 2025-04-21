'Espressolab' paylaşımı tepki çekmişti... İrem Derici, Mert Vidinli'ye ateş püskürdü: 'Omurgasız, doymadın!'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:04

Güncelleme: 21.04.2025 - 14:05

Boykot listesinde yer alan Espressolab’te paylaşım yapan Mert Vidinli, sosyal medyada tepkilerin odağında.

Fenomen isim gelen eleştiriler üzerine sessizliğini bozdu. Yaptığı açıklamada paylaşımının politik bir duruş taşımadığını söyleyerek kendini savundu. Ancak bu açıklama da tansiyonu düşürmeye yetmedi.

Ünlü isimlerden ilk tepki ise İrem Derici’den geldi. Jet hızıyla yanıt veren Derici, Vidinli’yi sert sözlerle eleştirdi.

ESPRESSOLAB PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu" protestolarını ve CHP'nin mitiniglerini 'görmeyen' yandaş medya kanalalrı ve onların şirketlerine tepki olarak bazı markalara yönelik boykot çağrısı yapmıştı. Bu çağrı sosyal medyada geniş yankı bulmuş, Espressolab de bu boykot listesinde adı en çok konuşulan markalardan biri olmuştu.

Özellikle hükümete yakın isimlerle kurduğu bağlarla gündeme gelen kahve zincirine karşı sosyal medyada büyük bir tepki başlamıştı.

"KAHVEMİZİ İÇTİK..."

Bu atmosferde sosyal medya fenomeni ve cemiyet hayatının bilinen ismi Mert Vidinli’nin Espressolab’te kahve içerken verdiği bir poz, deyim yerindeyse fitili ateşledi.

Vidinli, yakın dostu Nikol Basoğlu ile gittiği mekanda kahve içerken çekilen fotoğrafını “Kahvemizi içtik” notuyla paylaşınca sosyal medyada büyük tepki çekti.

VİDİNLİ'DEN SAVUNMA GELDİ

Tepkiler art arda gelirken Vidinli, daha fazla sessiz kalamadı ve bir açıklama yayınladı.

Vidinli, "Bu paylaşım politik bir mesaj taşımıyor. Nikol Basoğlu ve Emre Kocadağ benim 20 yıllık arkadaşlarım. Ailecek görüştüğüm, değer verdiğim insanlar. 300 tane franchaise şubesi olan yüzlerce insana ekmek veren bir yapı. Çalışan ve emek veren insanların yanındayım” diyerek eleştirilere karşı durmaya çalıştı.

Açıklamasını da “Sen ben ayrımına ilk günden beri karşıyım, Sevgi ve birlikten yanayım” sözleriyle noktaladı.

İREM DERİCİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Ancak bu açıklama ikna etmeye yetmezken; tepkiler gelmeye de devam etti. Ünlü isimlerden ilk yorum ise İrem Derici’den geldi.

Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çok sert konuştu.

Ünlü şarkıcı paylaşımında, “Bye bye omurgasız Çert çükinli. Doymadın. Bu kadar hassas bi dönemde sana kocaman bi pes” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Mert Vidinli’yi Instagram’da takipten çıktı.