Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:42

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:42

CHP lideri Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan Espressolab’e tepkiler sürerken, Mert Vidinli kahve zincirine ait bir şubeden kahve içerken yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Vidinli paylaşımına “Kahvemizi içtik” notunu ekledi. Mert Vidinli'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mert Vidinli kimdir, nereli? Mert Vidinli ne iş yapıyor?

MERT VİDİNLİ KİMDİR?

Mert Vidinli, turizm ve medya dünyasının tanınmış isimlerinden biri. Bürokratik bir çevrede büyüyen Vidinli, eğitim hayatını turizm alanında tamamladıktan sonra kariyerine eğlence sektöründe adım attı.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Vidinli'nin 500 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

İlk olarak Emre Ergani’nin işletmelerinde çalışmaya başlayan Vidinli, ardından İzzet Çapa’nın ekibine katıldı. Sonrasında ise Metin Fadıllıoğlu gibi sektörün duayenlerinden biriyle çalışma fırsatı yakaladı.

İstanbul’un popüler mekanlarının işletmeciliğini yürüten Vidinli, aynı zamanda medya alanında da aktif. Günaydın gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ve çeşitli dijital platformlarda içerikler üretti.