Kemal Özkiraz'dan çarpıcı iddia: İYİ Parti anketlerde yüksek göstermem için para teklif etti

Yayınlanma: 25.11.2023 - 22:33

Güncelleme: 25.11.2023 - 23:12

İYİ Parti'de istifalar ve tartışmalar sürerken Avrasya Araştırma'nın eski Başkanı Kemal Özkiraz'dan çok konuşulacak iddialar geldi.

İYİ Parti’deki tartışmalara katılan Özkiraz, Dikbayır’ı çok iyi tanıdığını ve taciz suçlanası hariç hiçbir konuda ‘temiz’ bulmadığını söyledi. Özkiraz, siyasi partilerin anket şirketlerine elden, kayıt dışı para verilerek ısmarlama anketler yapıldığını söyledi.

'İYİ PARTİ BÖYLE BİR TEKLİF YAPMIŞTI'

Kendisine de İYİ Parti’den daha önce böyle bir teklif geldiğini belirten Özkiraz şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti bana böyle bir teklif yapmıştı. Hem de Ümit Dikbayır yapmıştı, Meral Akşener’in selamıyla. Ben bunu o dönem kabul etmedim hatta WhatsApp mesajıyla reddetmeyi tercih ettim ki, yarın benim anketlerimde istemedikleri sonuçlar çıkarsa ‘Kemal Özkiraz bizden para istedi’ diyemesinler diye.

'KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY GÖZÜKMEMESİNİ İSTEDİLER'

Ümit Dikbayır beni Sakarya’da yemeğe davet ederek çok da yüksek bir miktar aylık ödeme yapılacağını söyleyerek anketlerde İYİ Parti’nin yüksek çıkartılmasını hatta ana muhalefet partisi gibi gözükmesini istedi. İttifak açısından asıl problem şuydu ki birinci istekleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun asla kazanabilecek bir oy oranında gözükmemesiydi.

'ANLATMAMI KILIÇDAROĞLU İSTEMEDİ'

Ben o gün bunu Kemal Kılıçdaroğlu’na anlattım, ekran görüntüsünü gösterdim. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bunu açıklamak için defalarca izin istememe rağmen ittifakın ruhuna zeval gelmemesi için izin vermedi, ben de açıklamadım”

Özkiraz, durumu o dönem İYİ Parti’li olan Aytun Çıray’a da aktardığını ve buna karşı çıktığı için partiyle arasının açılmaya başladığını belirtti.