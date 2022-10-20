Eski AKP'li Ethem Sancak Beşiktaş Kulübü'nden ihraç edildi!
Beşiktaş Disiplin Kurulu, eski AKP'li Ethem Sancak hakkındaki kararını verdi. Sancak, "TMSF'ye düşerse Beşiktaş'ı satın alacağım" diyerek kamuoyunun tepkisini çekmişti.
Beşiktaş Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübün üyelerinden eski AKP'li Ethem Sancak hakkında ihraç istemiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı.
Gazeteci Atilla Türker'in haberine göre disiplin kurulu, Ethem Sancak'ı Beşiktaş'tan ihraç etti.
BEŞİKTAŞ HAKKINDAKİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Sancak, Beşiktaş hakkında 15 Haziran 2022'de TV100'de katıldığı "Aza Önce Konuştum" programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
Sancak Beşiktaş hakkında şu sözleri sarf etmişti:
"Tüm kulüplerin borcu inanılmaz seviyede. Bu derneklerle falan yönetilecek bir iş değil artık. endüstriye uygun bir şirketleşme olursa ve bir gün Allah korusun, TMSF'ye düşerse Beşiktaş, ihaleye girip alacağım. Bir konsorsiyum oluşturacağım. Beşiktaş'ı Asya'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonu haline getireceğim."
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