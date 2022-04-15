Ethem Sancak'la ilgili yeni iddia: 'Reisine sadakatı devam ediyor'

15 Nisan 2022 Cuma, 09:30

İş insanı Ethem Sancak, katıldığı bir panelde AKP'nin kuruluşuyla ilgili "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" demesinin ardından AKP'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Sancak'ın bu kararın ardından istifa dilekçesini partiye sunduğunu öne sürülmüştü.

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, bugünkü köşe yazısında Ethem Sancak'a ilişkin dikkat çeken bir yazı yazı kaleme aldı. Bayraktaroğlu, Sancak'ın AKP'den istifa etmediğini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatinin devam ettiğini belirtti.

Bayraktaroğlu'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:

"BİLİYOR MUYDUNUZ?..

Herkesin, AKP’den istifa ettiğini zannettiği…

Ve…

İstifa etmiş gibi hakkında yorum yaptığı Ethem Sancak:

AKP’den istifa etmemiş…

İstifa etmeye niyeti de yokmuş…

Ethem Sancak

?

Reis’ine kazık attığı iddiaları ise külliyen yalanmış…

Halen bütün serveti:

Kendi üzerine kayıtlıymış…

Ve…

Reis’ine duyduğu manevi aşk…

Ve Reis’ine sadakati:

Devam ediyormuş…"