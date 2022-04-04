Doğu Perinçek'ten 'Ethem Sancak' açıklaması: Ama devamı var...
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ethem Sancak’ın AKP'den istifasını değerlendirerek, "Bu bir gerçek, yani 2002 yılında Türkiye Amerika tarafından erken seçime götürüldü. Ve AKP hükümete getirildi. Ama devamı var, Sayın Ethem Sancak diyor ki 'Evet bizi Amerika başa getirdi ama biz en sonunda Amerika’ya kafa tutmaya başladık. Çünkü Türkiye’nin bu gerçeği bunu gerektirdi' Bence bu ikinci söylediği daha önemli" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sputnik Radyo’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Perinçek, Ethem Sancak’ın AKP’den istifasını da değerlendirdi. Eski AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Ethem Sancak, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş, bu gelişme üzerine Ethem Sancak istifa etmişti.
SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Disipline verilmesine neden olan sözleri kullanmadığını iddia eden Sancak'ın "Bu millet Tayyip Erdoğan’ı seçti. Tayyip Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıydı. Aslında Amerika’nın desteğiyle geldik iktidara" ifadelerinin yer aldığı ses kaydı ortaya çıkmıştı.
"ÇATIR ÇATIR FİKİRLERİNİ SÖYLEDİ"
Doğu perinçek ise Sancak'ın "açık yürekli davrandığını" söyledi Perinçek, "Çatır çatır fikirlerini söyledi. Mensubu olduğu partinin de kulak vermesi gereken fikirler söyledi. Şahsi menfaatler peşinde yürümüyor, şahsi menfaatlere teslim olsa susması gerekir. Bugün Ethem Sancak’ın söyledikleri Türkiye’nin ihtiyacı olan söylemler. Bence AK Parti için çok büyük bir yanlış ve çok büyük bir kayıp. Ben Sayın Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam Ethem Sancak’ı alırım en baş köşeye oturturum. En baş köşeye bakın, üçüncü değil. Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan’ı, AK Partiyi kurtacak olan fikirler bugün Sayın Ethem Sancak’ta olan fikirlerdir" diye konuştu.
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