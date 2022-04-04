Doğu Perinçek'ten 'Ethem Sancak' açıklaması: Ama devamı var...

04 Nisan 2022 Pazartesi, 17:59

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sputnik Radyo’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Perinçek, Ethem Sancak’ın AKP’den istifasını da değerlendirdi. Eski AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Ethem Sancak, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş, bu gelişme üzerine Ethem Sancak istifa etmişti.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Disipline verilmesine neden olan sözleri kullanmadığını iddia eden Sancak'ın "Bu millet Tayyip Erdoğan’ı seçti. Tayyip Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıydı. Aslında Amerika’nın desteğiyle geldik iktidara" ifadelerinin yer aldığı ses kaydı ortaya çıkmıştı.

"ÇATIR ÇATIR FİKİRLERİNİ SÖYLEDİ"



Doğu perinçek ise Sancak'ın "açık yürekli davrandığını" söyledi Perinçek, "Çatır çatır fikirlerini söyledi. Mensubu olduğu partinin de kulak vermesi gereken fikirler söyledi. Şahsi menfaatler peşinde yürümüyor, şahsi menfaatlere teslim olsa susması gerekir. Bugün Ethem Sancak’ın söyledikleri Türkiye’nin ihtiyacı olan söylemler. Bence AK Parti için çok büyük bir yanlış ve çok büyük bir kayıp. Ben Sayın Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam Ethem Sancak’ı alırım en baş köşeye oturturum. En baş köşeye bakın, üçüncü değil. Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan’ı, AK Partiyi kurtacak olan fikirler bugün Sayın Ethem Sancak’ta olan fikirlerdir" diye konuştu.



