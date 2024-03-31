Etimesgut 'Behzat amirim' dedi: Erdal Beşikçioğlu önde

31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye devam ediyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesi sonucu merak edilen ilçelerin başında geliyor. İşte CHP'nin Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterdiği Etimesgut'ta son durum...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:33
Etimesgut 'Behzat amirim' dedi: Erdal Beşikçioğlu önde
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Yüksek Seçim Kurulu, mahalli seçimlere ilişkin yayın yasağını kaldırdı ve sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Yurttaşlar CHP'nin oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterdiği Etimesgut'taki seçim sonuçlarını merak etti.

SANDIKLARIN YÜZDE 40'I AÇILDI

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sandıkların yüzde 40,27'si açıldı. Yayımlanan sonuçlara göre CHP'nin adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yüzde 59,78 oyu bulunuyor. Beşikçioğlu'nu yüzde 34,93 ile MHP'nin adayı Enver Demirel takip ediyor.

"ÇOK ŞEYLER YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ...

CHP'nin Etimesgut için aday gösterdiği oyuncu Erdal Beşikçioğlu seçimlerden önce, Mansur Yavaş'ı işaret ederek, "Biz iki Angaralı Angara'ya çok şeyler yapacağız" demişti.


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