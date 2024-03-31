Fethiye’de seçim güvenliği nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde seçim güvenliği kapsamında polis ekipleri bazı güzergahlarda trafiği sivil araçlara kapattı.
31 Mart Yerel seçimlerinde oy kullanma sona ererken sandıklar açılıp oylar sayılmaya başlandı.
Polis ekipleri, Fethiye’de Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Binası ve İYİ Parti Fethiye İlçe Binası’na giden güzergahları seçim güvenliği kapsamında trafiği sivil araçlara kapattı. Trafiğe kapatılan yollarda sivil araçlara başka bir güzergâhtan gitmeleri için ricada uyarıda bulunuyor.
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